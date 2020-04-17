Ведучий BBC наприкінці прогнозу погоди зіграв соло на барабанах: круте відео

Ведучий прогнозу погоди на британському BBC Оуайн Уін Еванс останнім часом записує свої прогнози погоди з власної оселі. Але навіть у таких обмежених умовах журналіст умудряється робити виходи в ефір яскравими та незабутніми.

Так, закінчивши черговий випуск і побажавши глядачам здоров'я, Еванс перемістився до барабанної установки та зіграв кавер на музичну тему програми BBC News. До слова, британський комік Білл Бейлі вважає, що ця тема звучить як "апокаліптичний рейв".

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Відео журналіст виклав у твіттер, де воно набрало понад чотири мільйони переглядів.

When they said try working from home I didn’t realise they’d expect me to do the music too @BBCNews @BBCNWT #BBCNewsTheme #workingfromhome pic.twitter.com/DVXjDw0l8F — Owain Wyn Evans (@OwainWynEvans) April 15, 2020

Коли вони сказали "працюй з дому", я не міг уявити, що від мене очікують виконання музики, – підписав пост Еванс.

Карантин залишив без роботи усіх спортивних коментаторів. Не став винятком Ендрю Коттер з BBC. Щоправда, чоловік не розгубився. Він влаштовує матчі для своїх собак. І, звичайно ж, коментує їх. Це треба бачити! Олів і Мейбл – його чотирилапі улюбленці – займаються різними видами спорту, серед яких швидкісне поїдання корму, відбирання іграшки, найгучніше хропіння й інші дисципліни.

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