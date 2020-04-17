Лого з мила: українець створив актуальний логотип для Google

Українець створив логотип Google, який ніби викладений з мила. Його робота потрапила на сторінку пошуковика в Інстаграмі.

Робота Святослава Кобзаренка вже вдруге з'являється на сторінці Google.

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Лого креативника з України вибрали в рамках проєкту #MySuperG: всі бажаючі можуть переосмислити логотип і створити новий. Так, Святослава вирішив зробити актуальний логотип, з'єднавши задум із завданням боротьби з коронавірусом. Тому букву G, що символізує Google, він виклав милом. Кожен шматочок підписаний різними мовами. Автор закликав ретельно мити і дезінфікувати руки.

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