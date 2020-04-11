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Спортивний коментатор BBC влаштовує матчі між своїми собаками: епічне відео

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Спортивний коментатор BBC влаштовує матчі між своїми собаками: епічне відео - фото 1

Карантин залишив без роботи усіх спортивних коментаторів. Не став винятком Ендрю Коттер з BBC. Щоправда, чоловік не розгубився. Він влаштовує матчі для своїх собак. І, звичайно ж, коментує їх. Це треба бачити!

Олів і Мейбл – його чотирилапі улюбленці – займаються різними видами спорту, серед яких швидкісне поїдання корму, відбирання іграшки, найгучніше хропіння й інші дисципліни.

І ще: Карантин залишив спортивного коментатора без роботи, але він не розгубився: кумедні відео

Через скасування спортивних змагань страждають не тільки спортсмени, клуби та букмекери. Уявіть, як важко доводиться коментаторам, яким тепер немає про що говорити.

Але ось спортивний коментатор BBC Ендрю Коттер придумав вихід: він влаштовує міні-трансляції зі змагань своїх собак – Олів і Мейбл. І показує у них всю свою ораторську майстерність.

Ось, наприклад, відео, де лабрадори на швидкість з'їдають корм:

Але не всі його відео такі динамічні. "Деякі види спорту повільніші. Вони більше про стратегію", – пише Коттер. Однак саме динамічний ривок у фіналі дозволив відвоювати перемогу:

Після спортивних змагань потрібен здоровий сон:

У своєму Instagram Коттер ділиться фотографіями і відео з експедицій, в які він відправляється разом зі своїми вихованцями:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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