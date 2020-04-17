Найменша жінка у світі закликала усіх дотримуватися карантину: потужне відео

В Індії найменша жінка у світі закликала дотримуватися карантину, введеного для боротьби з коронавірусом. Відео її звернення опубліковано в Youtube.

Стоячи на капоті поліцейського автомобіля, вона закликала людей перечекати епідемію коронавірусу вдома.

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Так, 26-річна актриса Джоті Амджі, зріст якої складає 62,8 сантиметра, звернулася до жителів індійського міста Нагпур, в якому вона живе. Стоячи на капоті поліцейського автомобіля, Джоті закликала земляків бути вдома під час пандемії. За останніми даними, в Індії виявлено 12,8 тисячі випадків зараження коронавірусом, померли 423 людини.

"Наші співробітники поліції, працівники охорони здоров'я, військові борються з коронавірусом. Вони рятують життя, і я хотіла б теж внести свій внесок, нехай і невеликий. Я попросила людей дотримуватися соціальної дистанції і залишатися вдома, щоб розірвати ланцюг передачі вірусу", – сказала дівчина.

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