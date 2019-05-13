Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення

Месенджер Snapchat представив нові фільтри для фото і відео, за допомогою яких чоловіки перетворюються в жінок, а жінки – у чоловіків. Ведучі Радіо МАКСИМУМ не залишилися осторонь тренду: зацініть кумедні фото!

Нові "маски" Snapchat накладають ефекти на зроблені селфі, перетворюючи жіноче обличчя в чоловіче та навпаки. Користувачам мережі сподобалася новинка, тож ведучі Радіо МАКСИМУМ теж вирішили її протестувати. Дивіться, що з цього вийшло!

Тут більше: Як випробувати нові фільтри у Snapchat

Юлія Калиновська

Микола Мороз

Ксюша Кліндухова

Даша Астаф'єва

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