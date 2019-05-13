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Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення

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Даша Астаф'єва - ведуча прогнозу погоди на Радіо МАКСИМУМ - фото 1
Даша Астаф'єва - ведуча прогнозу погоди на Радіо МАКСИМУМ

Месенджер Snapchat представив нові фільтри для фото і відео, за допомогою яких чоловіки перетворюються в жінок, а жінки – у чоловіків. Ведучі Радіо МАКСИМУМ не залишилися осторонь тренду: зацініть кумедні фото!

Нові "маски" Snapchat накладають ефекти на зроблені селфі, перетворюючи жіноче обличчя в чоловіче та навпаки. Користувачам мережі сподобалася новинка, тож ведучі Радіо МАКСИМУМ теж вирішили її протестувати. Дивіться, що з цього вийшло!

Тут більше: Як випробувати нові фільтри у Snapchat

Юлія Калиновська

Юля Калиновська - фото 327254

Микола Мороз

Микола Мороз - фото 327253

Ксюша Кліндухова

Ксюша Кліндухова - фото 327256

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва - фото 327266

А чиє перевтілення сподобалося вам найбільше? Пишіть у коментарях та діліться своєю "зміною статі"!

І ще: Медпрацівниця підкорила мережу своїм перевтіленням (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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