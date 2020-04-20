Ведуча зняла репортаж вдома з голим чоловіком на фоні (відео 18+)

Карантин змінив правила для працівників різних сфер, і журналісти не стали винятком. Американська репортерка вдома знімала ролик, як самостійно підстригтись, але не помітила чоловіка на фоні. Тепер глядачі бачили надто багато!

Журналістка телеканалу KCRA 3 Мелінда Меза й не підозрювала, що стане такою популярною в мережі. Жінка мешкає у Сакраменто (Каліфорнія), тож, як і більшість її колег, змушена працювати вдома через пандемію коронавірусу.

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Тож на віддаленій роботі Мелінда постійно знімає домашні репортажі. 19 квітня вона показала глядачам, як самостійно підстригтись вдома та зробили зачіску. Звісно ж, для цього вона обрала найкраще місце – свою ванну, однак не врахувала того факту, що живе не сама. На задньому плані можна побачити прозору душову кабіну, у якій саме дотримується правил гігієни чоловік. Саме фон викликав дуже активне обговорення у мережі, хоч і питання стрижки на другий місяць карантину є доволі болючим.

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