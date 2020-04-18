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Дівчата показали голі груди в прямому ефірі Instagram футбольного агента: відео (18+)

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Дівчата показали голі груди в прямому ефірі Instagram футбольного агента: відео (18+) - фото 1

В умовах карантину стають все популярніші прямі трансляції в Instagram, які допомагають з цікавістю провести час, спілкуючись зі своїми підписниками. І в одному з таких прямих ефірів стався пікантний курйоз. Дівчата вирішили оголити груди перед глядачами. Дивіться відео, як все було.

Несподіваний пікантний випадок стався у прямому ефірі в Instagram у відомого футбольного агента Олександра Панкова, який представляє інтереси українця Артема Мілевського та інших гравців.

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У якийсь із моментів спілкування, дві подруги Панкова вирішили додати вогника в спілкування Олександра з його підписниками. І відверті красуні по черзі зняли свої топи, продемонструвавши всім оголені груди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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