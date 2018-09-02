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Ведмідь у гамаку показав, як треба відпочивати

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Ведмедик вже не вперше кайфує у гамаку - фото 1
Ведмедик вже не вперше кайфує у гамаку / newsobserver

Мережа у захваті від ведмедя, який релаксує у гамаку.

Цей клишоногий пухнастик любить комфорт.

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У Північній Кароліні (США) чорного ведмедя застукали за незвичайним заняттям: він розлігся в гамаку і спокійно собі гойдався. Кадри з відпочиваючим хижаком виклала на YouTube користувач Michelle Baber. Судячи з вигуків автора відео, ведмедик вже не в перший раз користується її гамаком.

Тим часом поліція графства Суррей, Південна Англія, опублікувала фотографію кролика з сільськогосподарської виставки. Він чомусь одягнений в поліцейську форму. Користувачі Reddit тепер малюють на нього меми.

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Джерело: newsobserver
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