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1 вересня Музика Привітання

У цій країні заборонять заводити котів

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Більше ніяких котів у Новій Зеландії - фото 1
Більше ніяких котів у Новій Зеландії

Уряд країни вирішив пожертвувати домашніми котами задля порятунку дикої природи.

В регіоні Саутленд затвердили "план шкідників", згідно з яким місцевим жителям заборонять заводити котів. А ті, у кого вони вже є, повинні будуть обов'язково вживити вихованцям мікрочипи, щоб влада могла вести облік. Після того, як чиясь кішка помре, власникам не дозволять взяти іншу.

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Такі суворі заходи були прийняті з метою зберегти екосистему 230 гектарів низовини та ліси, де мешкає кілька видів рідкісних птахів, включаючи американську пищуху, віялохвостку, сіру герігону і сяючу бронзову зозулю. Всі вони частенько стають здобиччю домашніх котів.

"Коти полюють на місцевих птахів, знищують комах, рептилій та інших тварин. Вони завдають чималої шкоди", – говорить менеджер з біобезпеки Алі Мід.

У Новій Зеландії не можна буде заводити котів - фото 273431
У Новій Зеландії не можна буде заводити котів

Закон повинен набути чинності 23 жовтня, але жителі Саутленду вже заявили, що будуть його оскаржувати. Крім того, для багатьох домашній кіт – чи не єдиний спосіб позбутися від гризунів у оселях. Раніше багато місцевих не могли впоратися з навалою щурів.

Чиновники, у свою чергу, пригрозили, що якщо хтось порушить закон, у них відберуть вихованця або, що ще гірше, змусять його приспати.

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Джерело: independent
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