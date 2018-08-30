Кролик у поліцейській формі став новим мемом у мережі: кумедні колажі

Як повідомляє прес-служба поліції, кролик міг би бути новим експертом з пошуку невеликих замкнутих просторів.

Поліція графства Суррей, Південна Англія, опублікувала фотографію кролика з сільськогосподарської виставки. Він чомусь одягнений в поліцейську форму. Користувачі Reddit тепер малюють на нього меми.

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На Reddit представили безліч кумедних варіантів фотожаб:

Новий герой мемів

Новий герой мемів

Новий герой мемів

Новий герой мемів

Новий герой мемів

Новий герой мемів

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