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Кролик у поліцейській формі став новим мемом у мережі: кумедні колажі

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Новий мем - фото 1
Новий мем

Як повідомляє прес-служба поліції, кролик міг би бути новим експертом з пошуку невеликих замкнутих просторів.

Поліція графства Суррей, Південна Англія, опублікувала фотографію кролика з сільськогосподарської виставки. Він чомусь одягнений в поліцейську форму. Користувачі Reddit тепер малюють на нього меми.

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На Reddit представили безліч кумедних варіантів фотожаб:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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