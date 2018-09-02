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Кумедні фото собак у польоті, які змусять вас сміятись

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Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 1
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Ці чарівні собаки у повітрі зроблять ваш день!

Джулія Крісте (Julia Christe) – німецька фотограф, яка спеціалізується на зйомках домашніх улюбленців. Серед останніх її робіт - кумедна серія з "летючими" собаками. Проект стартував тоді, коли Крісте вирішила, що хоче знімати пухнастиків з нової точки зору.

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"Не кожен собака народився, щоб літати, але у деяких є талант, і вони майже зірки. Деяким собакам було так весело, що вони повторювали стрибки. Вирази на їх мордочках демонструють сюрприз першого польоту", – зізналась Джулія.

Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273660
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273664
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273663
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273662
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273661
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273659
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273658
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273657
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273656
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273655
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273654
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273653
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273652
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273651
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273650
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273649
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe
Собаки у повітрі розсмішать вас - фото 273648
Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

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