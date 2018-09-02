Кумедні фото собак у польоті, які змусять вас сміятись

Ці чарівні собаки у повітрі зроблять ваш день!

Джулія Крісте (Julia Christe) – німецька фотограф, яка спеціалізується на зйомках домашніх улюбленців. Серед останніх її робіт - кумедна серія з "летючими" собаками. Проект стартував тоді, коли Крісте вирішила, що хоче знімати пухнастиків з нової точки зору.

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"Не кожен собака народився, щоб літати, але у деяких є талант, і вони майже зірки. Деяким собакам було так весело, що вони повторювали стрибки. Вирази на їх мордочках демонструють сюрприз першого польоту", – зізналась Джулія.

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

Собаки у повітрі розсмішать вас / Julia Christe

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