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Ведмідь повністю знищив салон позашляховика: моторошне відео

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Ведмідь просто шукав їжу в автомобілі - фото 1
Ведмідь просто шукав їжу в автомобілі

Офіс шерифа округу Плейсер штату Каліфорнія, США, опублікував відео з замкненим у салоні позашляховика ведмедем. Поліцейські розбили вікно автомобіля, щоб тварина могла самостійно вибратися, а потім показали, на що перетворився салон.

Подробиць про подію немає. Якимось чином ведмедю, мабуть, вдалося пробратися всередину автомобіля, але вилізти звідти він уже не зміг.

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Пильні мешканці, розбуджені гучною метушнею, викликали поліцію. Поліцейські, розбивши скло, дозволили тварині самостійно вибратися з пастки і втекти. Але час в ув'язненні ведмідь провів не даремно: у пошуках їжі він знищив салон.

Раніше ми розповідали про кішку-мандрівницю, яка подолала 1200 кілометрів. Кішка залізла у вантажівку до сусідів, котрі зібралися переїжджати. Після незапланованої мандрівки вона опинилась в абсолютно іншому кінці країни. Зникнення домашнього вихованця помітила його господиня, мешканка австралійського міста Лонгрич – Джорджія Уіпп.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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