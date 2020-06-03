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Кіт, який вперше скуштував морозиво, підкорив мережу: кумедне відео

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Кіт вперше пробує морозиво - фото 1
Кіт вперше пробує морозиво

Морозиво вважається одним із найпопулярніших смаколиків серед дітей і дорослих, тож не дивно, що й домашні улюбленці хочуть його спробувати. Щоправда, реакція цього кота на літній десерт виявилась надто епічною!

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer поділився кумедним відео з котом, який вперше у житті дегустує морозиво. За лічені години допис зібрав понад 11 тисяч переглядів та більше як 200 коментарів, піднявшись у тренди.

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І це не дивно, що на записі можна побачити господаря, який обачно пропонує пухнастику невеличкий шматочок десерту. А вже за секунду кіт усвідомлює свою помилку, адже морозиво справді холодне. Реакція домашнього улюбленця ледь не стала мемом. Зацініть!

Cat trying ice cream for the first time from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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