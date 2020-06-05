Пухнаста мандрівниця: кішка з Австралії поїхала за 1200 км від дому

Якщо вам здається, що лише ви скучили за подорожами, то це не зовсім так. От наша нова героїня показала, що можна спокійно подолати понад 1200 км, навіть якщо ви – чотирилапа пухнаста морда.

Кішка залізла у вантажівку до сусідів, котрі зібралися переїжджати. Після незапланованої мандрівки вона опинилась в абсолютно іншому кінці країни.

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Зникнення домашнього вихованця помітила його господиня, мешканка австралійського міста Лонгрич – Джорджія Уіпп.

Коли її кішка не з'явилася на сніданок наступного ранку, австралійка відразу подумала, що тварина могла проникнути до машини сусідів. Господиня кішки подзвонила в транспортну компанію, що зробила перевезення, і дізналася, що її кішку дійсно помітили після прибуття у Брісбен. Місто розташоване приблизно за 1200 кілометрів від будинку тварини.

Кішку зловили на наступний день у депо компанії, коли через неї спрацювала сигналізація. Уіпп попросила допомоги з доставкою вихованця додому в мережі. Публікацію зауважив президент Товариства захисту тварин Центрального Квінстона у Рокхемптоні Лоз Бетлі. Він допоміг знайти волонтерів, які доставили кішку-мандрівницю додому.

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