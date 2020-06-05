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Пухнаста мандрівниця: кішка з Австралії поїхала за 1200 км від дому

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Кішка вирішила відправитися у подорож - фото 1
Кішка вирішила відправитися у подорож

Якщо вам здається, що лише ви скучили за подорожами, то це не зовсім так. От наша нова героїня показала, що можна спокійно подолати понад 1200 км, навіть якщо ви – чотирилапа пухнаста морда.

Кішка залізла у вантажівку до сусідів, котрі зібралися переїжджати. Після незапланованої мандрівки вона опинилась в абсолютно іншому кінці країни.

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Зникнення домашнього вихованця помітила його господиня, мешканка австралійського міста Лонгрич – Джорджія Уіпп.

Коли її кішка не з'явилася на сніданок наступного ранку, австралійка відразу подумала, що тварина могла проникнути до машини сусідів. Господиня кішки подзвонила в транспортну компанію, що зробила перевезення, і дізналася, що її кішку дійсно помітили після прибуття у Брісбен. Місто розташоване приблизно за 1200 кілометрів від будинку тварини.

Кішку зловили на наступний день у депо компанії, коли через неї спрацювала сигналізація. Уіпп попросила допомоги з доставкою вихованця додому в мережі. Публікацію зауважив президент Товариства захисту тварин Центрального Квінстона у Рокхемптоні Лоз Бетлі. Він допоміг знайти волонтерів, які доставили кішку-мандрівницю додому.

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Джерело: Upi
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