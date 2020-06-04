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Відео з котом, який заспокоює собаку у ветеринара, підкорило мережу

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Дружба між котом і собакою - фото 1
Дружба між котом і собакою

Домашні улюбленці не дарма підкорюють тренди інтернету, адже їхня поведінка дивує, смішить та вражає. Так трапилось і з цією пухнастою парочкою в кабінеті ветеринара.

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився несподіваним відео, яке за короткий час піднялось у топи. Допис зібрав понад 28 тисяч балів та більше як сотню коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як кіт у клітці намагається втішити знервованого собаку.

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Здається, така несподівана дружба здивувала навіть самих тварин, адже їхня поведінка доволі непередбачувана. Зацініть:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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