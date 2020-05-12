Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи

Німецьке товариство фотографій природи (GDT) обрало найкращого фотографа природи 2020 року.

За підсумками конкурсу GDT Nature Photographer of the Year, суспільство німецьких фотографів-натуралістів визначило 15 найкращих фотографій дикої природи. Головним переможцем, який отримав гран-прі конкуру став Петер Ліндел з фотографією "Мрія зайця". Голосування проходило в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу. Роботи фотографів у добірці нижче.

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