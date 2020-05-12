Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи

  • 7
Природа - фото 1
Природа / sputnik

Німецьке товариство фотографій природи (GDT) обрало найкращого фотографа природи 2020 року.

За підсумками конкурсу GDT Nature Photographer of the Year, суспільство німецьких фотографів-натуралістів визначило 15 найкращих фотографій дикої природи. Головним переможцем, який отримав гран-прі конкуру став Петер Ліндел з фотографією "Мрія зайця". Голосування проходило в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу. Роботи фотографів у добірці нижче.

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403598

Читайте також: У США пройде перший котячий кінофестиваль

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403592

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403593

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403594

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403595

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403596

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403597

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403599

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403600

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403601

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403602

Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи - фото 403603

І ще: В Австралії акула напала на французького серфера: відео не для слабкодухих

Джерело: sputnik
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 522
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 817
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2285377
Загрузка...
Новини