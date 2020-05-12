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Відео сумки кенгуру зсередини викликало суперечки у мережі

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Як виглядає сумка кенгуру зсередини - фото 1
Як виглядає сумка кенгуру зсередини / nat-geo

У мережі стало популярне відео, що показує, як виглядає сумка кенгуру зсередини. Юзерам здалося, що замість затишної кишені у сумчастого просто дірка в животі, на яку страшно дивитися. Відео опублікував у TikTok Олександра Калін з США, який працює у некомерційній організації Animal EDventure Park.

Ролик триває всього кілька секунд, і в ньому чоловік заглядає в кишеню мами-кенгуру, виявляючи дитинча, яке там затишно влаштувалося. Але на кадрах глядачі розгледіли нібито кістку і навіть органи тварини. Насправді у сумчастих дійсно шкірна кишеня, а не дірка в тілі. А то, що у соцмережах прийняли за кістки мами-кенгуру, – просто ноги її дитинча.

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При цьому сумка кенгуру набагато складніша частина тіла, ніж просто мішечок зі шкіри. Вона виконує функції другої матки для потомства, захищаючи новонародженого кенгуреня, яке з'являється на світ довжиною всього у кілька сантиметрів, від зовнішніх загроз.

Усередині сумки є чотири соска, здатні виділяти молоко різного типу для дитинчат різного віку. Кишеня встелена потужними і гнучкими зв'язками і м'язами, за допомогою яких мама може закривати його щільніше. Інша особливість сумки кенгуру – вона всіяна потовими залозами, що виділяють антимікробні речовини, що допомагають захистити малюків кенгуру від шкідливих вірусів, бактерій і паразитів.

У Instagram в автора ролика є ще одне відео, в якому сумку видно набагато краще. І, знову-таки, там немає ніяких кісток з внутрішніми органами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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