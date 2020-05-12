Відео сумки кенгуру зсередини викликало суперечки у мережі

У мережі стало популярне відео, що показує, як виглядає сумка кенгуру зсередини. Юзерам здалося, що замість затишної кишені у сумчастого просто дірка в животі, на яку страшно дивитися. Відео опублікував у TikTok Олександра Калін з США, який працює у некомерційній організації Animal EDventure Park.

Ролик триває всього кілька секунд, і в ньому чоловік заглядає в кишеню мами-кенгуру, виявляючи дитинча, яке там затишно влаштувалося. Але на кадрах глядачі розгледіли нібито кістку і навіть органи тварини. Насправді у сумчастих дійсно шкірна кишеня, а не дірка в тілі. А то, що у соцмережах прийняли за кістки мами-кенгуру, – просто ноги її дитинча.

І ще: В Австралії акула напала на французького серфера: відео не для слабкодухих

I THOUGHT KANGEROOS HAD A POUCH NOT A GAPING HOLE IN THEIR FLESH??????? pic.twitter.com/xFeSsyhTWM — madelaine (@jusdisappointin) May 5, 2020

При цьому сумка кенгуру набагато складніша частина тіла, ніж просто мішечок зі шкіри. Вона виконує функції другої матки для потомства, захищаючи новонародженого кенгуреня, яке з'являється на світ довжиною всього у кілька сантиметрів, від зовнішніх загроз.

Усередині сумки є чотири соска, здатні виділяти молоко різного типу для дитинчат різного віку. Кишеня встелена потужними і гнучкими зв'язками і м'язами, за допомогою яких мама може закривати його щільніше. Інша особливість сумки кенгуру – вона всіяна потовими залозами, що виділяють антимікробні речовини, що допомагають захистити малюків кенгуру від шкідливих вірусів, бактерій і паразитів.

У Instagram в автора ролика є ще одне відео, в якому сумку видно набагато краще. І, знову-таки, там немає ніяких кісток з внутрішніми органами.

Читайте також: На японському острові живуть пташки, які схожі на грудочки з чистої бавовни