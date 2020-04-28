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Вечірня пробіжка: корисні властивості

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Біг / beauty

Усі ми багато чули про користь ранкового бігу, а чи корисна вечірня пробіжка?

Позитивні особливості вечірньої пробіжки:

Простіше виділити час. Увечері бігати неймовірно зручно, оскільки не потрібно нікуди спішити і можна собі дозволити додатковий гурток або кілька вправ на тренажерах, якщо такі є поблизу. Не варто переживати, що ще потрібно встигнути помитися, одягнутися, нафарбуватися і вчасно доїхати на роботу.

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Вечірній біг допомагає зняти стрес. Більшість людей саме після робочого дня відчувають як моральну, так і фізичну втому. Щоб хоч трохи скинути денний вантаж проблем, варто просто вийти на вечірню пробіжку. Звичайно, поняття бігу у більшості людей пов'язане з фізичним навантаженням у ранковий час доби. Але відомо, що вечірня пробіжка проводиться не для фізичного навантаження організму, а, навпаки, для зняття певного нервового напруження і розслаблення.

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Пробіжка

Вечірні пробіжки активно спалюють з'їдені за день калорії. Користь бігу вечорами ще й в тому, що худнути за його допомогою набагато ефективніше, ніж з ранковими пробіжками. Вечірні навантаження допомагають швидко спалювати калорії, накопичені за весь день.

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Джерело: beauty
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