Науковці розповіли, чому спортсменам корисно їсти картоплю

Науковці з Університету Монтани провели цікаве дослідження, яке пролило світло на спортивне харчування. Виявилося, що воно таке ж ефективне для сприяння відновлення у спортсменів, як і звичайні, багаті на вуглеводи продукти на основі картоплі.

Кожен спортсмен, від професіонала до любителя пробіжок на вихідних, прагне отримати невловимий елемент, який неодмінно приводить до перемоги. Але чи є спортивне харчування та БАДи ефективнішими, ніж класична збалансована та різноманітна дієта?

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"Спортсмени уразливі до стратегічного маркетингу. На нас легко вплинути", – каже професор-дослідник UM Брент Рубі, досвідчений спортсмен, який дуже добре знає привабливість "спортивних порошків".

Як директор "Центру фізіології праці і метаболізму" UM у Монтані, Рубі і його команда виконали велику працю в області спортивних результатів і вивчають роль, яку вуглеводне харчування після вправ відіграє у поповненні витраченої м'язової маси.

Науковці нагадали спортсменам про збалансований раціон

У дослідженні брали участь 8 чоловіків і 8 жінок. Програма випробувань включала 90 хвилин інтенсивної їзди на велосипеді з подальшим відпочинком, відновленням і 20-кілометровою гонкою на час. Після випробування в учасників брали кров і проводили біопсію м'язів.

Результати показали, що м'язи як у чоловіків, так і у жінок поповнюють запаси вуглеводів однаково: з картоплею або спортивними добавками.

Рубі сподівається, що нові результати, опубліковані в "Європейському журналі прикладної фізіології", допоможуть спортсменам зробити поінформований вибір щодо своїх програм харчування.

"Спортсмени люблять говорити про те, як важко вони тренуються і наскільки особливою є їх дієта, – говорить Рубі. – Але нам потрібно зробити глибокий вдих. Це не повинно бути складним. Поки ви отримуєте достатню кількість вуглеводів, дієта повинна бути настільки різноманітною, наскільки ви хочете".

Таким чином науковці вкотре нагадали про те, що для організму та м'язів важливий збалансований і різноманітний раціон харчування. Натомість лише продукти спортивного спрямування можуть мати не надто позитивні наслідки.

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