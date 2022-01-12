Вечеря нашвидкоруч: ідеальний рецепт з простих продуктів

Що приготувати на вечерю? Коли ввечері сім'я збирається за столом, щоб посмакувати та поспілкуватися, то, звичайно, хочеться, щоб це було смачно, але швидко і просто.

Швидкі рецепти – господаркам чудова підмога, і вони мають велику популярність. Ми пропонуємо вам рецепт, які безперечно вас порадує. Про це пише washingtonpost.

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Пиріжки з яйцем

Інгредієнти:

1,5 склянки борошна

400 г сметани

5 яєць

1 ст. розпушувача

20 г зеленої цибулі

30 г цукру

1 зубчик часнику

сіль, олія

Як приготувати:

Зварити три яйця, охолодити, натерти на великій тертці і змішати з дрібно нарізаною зеленою цибулею. У борошно всипати сіль і розпушувач, додайте ще 2 яйця, 250 г сметани і цукор, а потім збийте все до щільної однорідної консистенції. Замішати у тісто начинку, обсмажити пиріжки на сковороді, як оладки, і подавати зі сметаною. Вуаля!

Пиріжки з яйцем

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