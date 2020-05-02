Вечеря на самоті: у Швеції відкрили ресторан посеред поля

У Швеції, де, на відміну від інших європейських країн, не введений локдаун, ресторани досі працюють з дотриманням заходів соціального дистанціювання. Однак далеко не всі громадяни готові ризикнути здоров'ям і відправитися туди. Це й надихнуло на відкриття нової ресторації.

Шведська пара придумала оригінальний спосіб потішити гурманів, при цьому дотримуючись найсуворіших правил соціального дистанціювання.

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Ресторан Bord för En ("Стіл для одного") розташований посеред галявини неподалік містечка Рансетер у Швеції. Меню пропонує "трапезу з трьох страв у супроводі внутрішнього монологу". Це звучить дуже адекватно в умовах пандемії коронавірусу, принаймні, для тих, хто ще не ситий по горло самотністю.

Столик ресторана накритий на одну персону

Ідея народилася, коли літні батьки Лінди Карлссон вирішили відвідати Лінду і її чоловіка Расмуса Перссона. Побоюючись за здоров'я родичів, які входять до групи ризику за віком, пара вирішила накрити два столики до обіду на галявині, якомога далі один від одного. Утворили щось подібне до пікніка, але в цивілізованих умовах.

Перссон – колишній професійний шеф-кухар, тому подружжя подумало, що їхня ідея може залучити й інших людей. Особливо якщо ввести фактор новизни, прибравши взагалі все, крім столика і одного стільця. І вони мали рацію.

Ресторан працюватиме з 10 травня по 31 серпня, і єдине місце в ньому вже заброньоване охочими на багато днів вперед.

Гостям буде запропоновано меню з трьох страв, у тому числі картопляні оладки у шведському стилі зі сметаною; крокети з солодкої кукурудзи з морквяно-імбирним пюре; а на десерт – просочена джином чорниця з крижаною пахтою. До кожної страви запропонують безалкогольний місцевий напій.

Щоб персонал (тобто в цьому випадку господарі ресторану) залишався на безпечній відстані, страви відправлятимуть до столика у кошику на мотузочці.

Нагадаємо, що дослідження, проведене в Китаї, показало, що ризик зараження коронавірусом у приміщенні зростає, якщо працює система кондиціонування. Епідеміологи відтворили ланцюжок заражень у ресторані, де один відвідувач інфікував шістьох, що сиділи поруч з ним і з кондиціонером.

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