Психологи пояснили, чому відеодзвінки стомлюють людей

День народження по скайпу, йога у Zoom і посиденьки в віртуальному барі – що з цього карантин-бінго ви вже спробували? Люди, які з головою поринули в онлайн-спілкування, могли помітити втому. Психологи пояснили, чому так відбувається.

Психотерапевт Лора Вауелс пояснила, чому відеодзвінки так стомлюють людей.

Це цікаво: Три способи зберегти гарний настрій на самоізоляції

"Ми звикли бачити людей наживо, зчитувати їх невербальні натяки, відчувати присутність. Зовсім не одне і те ж – бачити через екран, що людина сумує, або перебувати з нею поруч. Люди потребують дотиків і гостро відчувають їх дефіцит. Ви можете спілкуватися з друзями або родичами у Zoom, але не можете їх обійняти, поцілувати при зустрічі або прощанні, або поплескати по плечу", – підкреслила вона.

Спілкування у звичайному житті включає паузи. Іноді ми відчуваємо підтримку без слів. Але мовчання по відеозв'язку створює дискомфорт, а нескінченно придумувати теми надто виснажливо. І це не кажучи про те, як незручно спілкуватися через поганий зв'язок і різницю у часі з тими, хто живе далеко. Та й довге сидіння перед екраном може позбавляти сил.

Відеодзвінки надзвичайно стомлюють людей

Коли у чаті багато людей, це створює додаткову напругу. На вечірках гості швидко збираються у невеликі компанії за інтересами. У групових чатах не так: присутні всі, а говорить один. І так доти, поки черга не перейде до наступного.

"Під час дзвінків по Zoom нам доводиться більше концентруватися, тому що у порівнянні з живим спілкуванням нам не вистачає невербальних сигналів. Іноді звук доходить пізніше за відео, і співрозмовники можуть прийняти це за недружню манеру або байдужість", – говорить Дар'я Кусі, кіберпсихолог з Університету Ноттінгем Трент в Англії.

Щоб менше втомлюватися від віртуальних зустрічей, Лора Вауелс радить робити перерви, збиратися невеликими компаніями і не тільки говорити, а й робити щось разом – наприклад, можна пообідати з друзями. Якщо ви втомилися, перенесіть дзвінок на інший час або просто ввічливо відмовтеся від зустрічі – в цьому немає нічого страшного.

Читайте також: Науковці назвали три типи особистостей під час пандемії COVID-19