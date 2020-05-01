У Мадриді встановили вуличні кінотеатри: люди можуть дивитися фільми зі своїх балконів

В Іспанії вирішили потішити прихильників кіно, встановивши на вулицях Мадрида мобільні кінотеатри. Тепер кожен мешканець міста може насолоджуватися стрічками з власного балкона.

Таким чином влада міста вирішила підтримати людей, які протягом тривалого часу перебувають на самоізоляції.

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Фургони зі встановленими великими екранами щовечора перевозять у різні мікрорайони столиці Іспанії. У мерії міста вважають, що такі спільні кіноперегляди допоможуть жителям не почуватися самотніми, але при цьому безпечно проводити час з сусідами.

Зазначимо, що станом на 1 травня 2020 року в Іспанії зафіксували 239 639 випадків зараження коронавірусною інфекцією. 24 543 особи померли від COVID-19.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали зворушливу історію про кур'єра з Уханя, котрий отримав несподіваний подарунок на свій день народження. Наприкінці квітня у мережі з'явилося відео, на якому кур'єр з Уханя отримує в подарунок торт і їсть його зі слізьми на очах, сидячи на вуличних сходинках. Ролик миттєво став вірусним і набрав мільйони переглядів.

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