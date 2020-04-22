Науковці назвали ідеальне джерело поширення коронавірусу в приміщенні

Усі ми знаємо, що коронавірус про шляхи передавання коронавірусу. Втім, науковці продовжують вивчати причини його поширення. Цього разу їм вдалося довести, що одним з джерел поширення COVID-19 може бути вентиляція у приміщенні.

У січні 2020 року в одному з ресторанів китайського Гуанчжоу стався спалах COVID-19 серед відвідувачів п'ятиярусного ресторану. Розслідування показало, що інфікування дев'яти людей було пов'язано з напрямком потоку повітря з кондиціонера. 73 відвідувачі ресторану, столи яких були розташовані осторонь від потоку повітря, залишилися здоровими.

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Учені відтворили картину поширення інфекції в ресторані: заразилися лише ті відвідувачі, які сиділи в області дії одного кондиціонера. Фахівці нагадують, що в приміщеннях стандартні заходи профілактики, включаючи дотримання дистанції, можуть не працювати.

Система вентиляції може зробити неефективним дотримання дистанції у зв'язку зі складним напрямком потоків повітря. Тому відстань в півтора-два метри між столами у ресторані може не відігравати профілактичної ролі. Водночас, під час прийому їжі люди не можуть постійно перебувати у масках.

Що сталося?

24 січня сім'я з п'яти людей, що покинула Ухань за день до того як влада закрила це місто, відвідала ресторан у Гуанчжоу. На схемі стіл цієї сім'ї позначений літерою А. В той день всі вони почувалися добре, але на день пізніше один з членів сімейства – жінка 63 років – потрапила в лікарню з симптомами COVID-19.

Протягом двох тижнів COVID-позитивними виявилися ще дев'ять осіб, що обідали в тому ж залі. П'ять з них не були членами сім'ї А, тому з великою часткою впевненості можна заявляти, вони заразилися саме там.

Як сиділи люди?

Сім'я А їла у залі ресторану площею близько 140 квадратних метрів. Її стіл розташовувався між столами сімей В і С, члени яких захворіли. Потоки повітря з кондиціонера, що висів на стіні біля сім'ї С, розносилися над трьома перерахованими столами, відбиваючись від протилежної стіни і рухаючись у зворотному напрямку.

У ті дні поширення коронавірусу поза Уханем було дуже низьким, що дозволило лікарям детально відстежити всі контакти цих сімей. Решта 73 людини, які перебували у тому ж залі ресторану, а також вісім співробітників закладу не захворіли (вони були на карантині 2 тижні).

Автори дослідження вважають, що цей спалах COVID-19 пов'язаний з поширенням вірусу в краплях, що розліталися з дихальних шляхів інфікованої жінки і розсіювалися за допомогою вентиляції. Те, що люди, які сиділи поза дією кондиціонера, не заразилися, дає вченим підставу думати, що в поширенні інфекції відігравали роль великі краплі.

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