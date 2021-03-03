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Учені розповіли, чому корисно дивитися телевізор

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Перегляд телевізора може мати корисні властивості - фото 1
Перегляд телевізора може мати корисні властивості

Науковці припускають, що перегляд телевізора може бути корисним, якщо дивитися його правильно. Розповідаємо, що вплинуло на таке твердження з боку учених.

Згідно з дослідженням Мартіна Селігмана, провідного дослідника позитивної психології з Пенсильванського університету, позитивні емоції є одним з будівельних блоків добробуту. Тому є сенс дивитися по телевізору більше позитивних серіалів і фільмів, щоб посилити позитивні емоції.

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За словами Барбари Фредріксон, психолога з Університету Північної Кароліни, позитивні емоції можуть мати довгостроковий і стійкий вплив на добробут. Позитивні емоції також безпосередньо впливають на організм. Одне переконливе дослідження продемонструвало, що позитивні емоції можуть "нейтралізувати" негативні наслідки неприємних фізичних симптомів, пов'язаних з емоціями, такими як стрес або тривога.

У цьому дослідженні вихідну частоту серцевих скорочень (ЧСС) учасників виміряли до того, як вони були введені у тривожний стан, коли їх попросили підготувати промову на невідому тему. Після цього учасникам випадковим чином програвали уривок з фільму, який ініціює веселощі, задоволення, нейтральні емоції або печаль.

Учені розповіли, чому корисно дивитися телевізор - фото 450103

Після перегляду учасникам знову виміряли частоту серцевих скорочень. Дослідники виявили, що у тих, хто випробував веселощі та задоволення після перегляду, ЧСС поверталася до початкового значення значно швидше, ніж в учасників, які переживали нейтральні або негативні емоції.

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Джерело: Medikforum
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