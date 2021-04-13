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Вчені з'ясували, як пов'язані голод та агресія

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Голод - фото 1
Голод / pinterest

Чи було таке, що ви нервувалися і злилися на когось, коли відчували почуття голоду? Виявляється, що цьому є наукове пояснення.

Дієтологиня Бренда Бустільос з Техаського університету розповіла, чому голод може так впливати на емоційний стан.

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Лікарка в ході дослідження з'ясувала, що однією з причин нападів голоду, що часто супроводжується злістю, є стрибки цукру в крові. Коли рівень глюкози знижується в організмі, настає вуглеводне голодування. Мозок починає гірше працювати, організм у стресі, тому що підвищуються рівні адреналіну і кортизолу – тіло думає, що вмирає, і вимагає негайного поповнення запасів глюкози. В результаті запускається природний механізм "рятуйся або біжи".

Гормони стресу і спонукають людину говорити з іншими на підвищених тонах, коли їй сильно хочеться їсти. Дієтологиня зазначила, що запобігти голодним спалахам агресії можна за допомогою невеликих порцій багатих крохмалем і клітковиною, в яких містяться так звані "повільні" вуглеводи. А от перекушувати шоколадкою та іншими солодощами не варто. Річ у тому, що злість і роздратування нікуди не подінуться, а цукор підніметься до висот.

Вчені з'ясували, як пов'язані голод та агресія - фото 455555

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