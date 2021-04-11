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Чому не варто спокушатись на нічні перекуси

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Чому не варто їсти пізно ввечері - фото 1
Чому не варто їсти пізно ввечері

Американські науковці дослідили вплив нічних перекусів на самопочуття та продуктивність людей, і про це варто знати кожному.

Дослідники з Університету Північної Кароліни дійшли до висновку, що звичка їсти вночі погано позначається на роботі, передає MedicalXpress.

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Це підтвердив експеримент за участю 97 добровольців, які упродовж двох тижнів тричі на день ділитись інформацією про своє самопочуття, а також харчову поведінку.

Чому не варто спокушатись на нічні перекуси - фото 455140

Виявилось, що ті, хто звикли їсти забагато на вечерю або піддаються бажання перекусити посеред ночі, стикаються з гіршим самопочуттям наступного ранку. Такі люди розповідають про головний біль, біль у животі, а також напругу. Через нездорове харчування у людей виникали різноманітні проблеми зі здоров'ям та поведінкою упродовж дня.

"Ключовий висновок: неправильне харчування може одразу ж вплинути на якість роботи", – пояснює автор дослідження Сонхі Софія Чо. І це не дивно, адже погане самопочуття не дозволяє працювати повноцінно, а також вдаряє по емоційному стану.

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