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Вчені знайшли ген краси

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Як гени впливають на красу - фото 1
Як гени впливають на красу / angelikabless

Дослідники з університету Вісконсіна в Мадісоні виявили негативну генетичну кореляцію між жіночою привабливістю та індексом маси тіла, а також між красою чоловіків і рівнем холестерину у них в крові.

Дослідження проводила група вчених під керівництвом Цюнші Лу. Вони відібрали фотографії понад 10 тисяч осіб, які закінчили Вісконсінський університет в 1957 році, і попросили 12 осіб (6 чоловіків та 6 жінок), які народилися в ті ж роки, що і випускники, оцінити зовнішню привабливість людей на фото. Для цього використовувалася 11-бальна шкала.

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Вчені знайшли ген краси - фото 319475

Потім автори дослідження відібрали генетичні дані 4 383 осіб і провели повногеномний аналіз асоціацій. В результаті було виявлено негативна генетична кореляція між красою обличчя жінок, і варіантами генів, асоційованих з індексом маси тіла. Для чоловіків вони виявили негативну кореляцію між привабливістю і рівнем холестерину в крові. Також кореляція виявилася між красою і варіантами генів, асоційованих з морфологією обличчя, а жіноча привабливість – з генами, які пов'язані з співвідношенням об'єму талії і стегон, і першої менструації.

Жіноча привабливість для чоловіків корелювала з генами, пов'язаними з пігментацією шкіри, і негативно корелювала з ожирінням. А жінок, які оцінювали чоловіків, частіше приваблювали гени, пов'язані з кольором волосся.

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Джерело: journals.plos
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