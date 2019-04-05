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Фахівці зруйнували п'ять поширених міфів про йогу
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Чомусь більшості здається, що йога – заняття винятково жіноче. Втім, це не єдиний міф, пов'язаний із цими практиками. Експерти ж вирішили зруйнувати поширені стереотипні думки, які стоять на заваді вашому душевному спокою.
Отже, вмостіться зручніше, адже далі на вас чекає тотальна руйнація міфів.
І ще: У Великобританії пропонують займатися йогою з лемурами
Міф 1. Під час занять йогою ви повинні відчувати винятково мир і спокій. Не існує жодних особливих правил щодо того, що саме ви повинні відчувати, займаючись йогою. У реальності, ви можете відчувати найрізноманітніші емоції, включаючи роздратування, фрустрацію, печаль, тривогу або неймовірний кайф.
Міф 2. Можна займатися йогою погано. Це не вид спорту, за результатами якого ви посідаєте певне місце на п'єдесталі. Ніхто не буде хвилюватися, наскільки ідеально ви виконуєте ті чи інші асани. Ніхто не потурбується і про те, чи займаєтеся ви нею 10 днів або 10 років. Головна мета гімнастики – отримання фізіологічних і енергетичних переваг від кожної вправи.
Міф 3. Для занять йогою потрібна неабияка гнучкість. Відразу заспокоїмо велику кількість людей: ви не повинні демонструвати неймовірну гнучкість для того, щоб займатися йогою. Більш того, сама по собі йога і призначена для того, щоб показники гнучкості і витривалості у вас підвищилися. Йога це не спорт, а різновид практики, яка приносить користь, починаючи з перших занять.
Міф 4. Ви повинні бути жінкою. Чомусь багатьом здається, що на заняття йогою ходять винятково жінки. У реальності, ця гімнастика підходить і для представників сильної половини людства. Йога дозволяє будь-якій людині стати більш гнучкою, і це стосується як тіла, так і розуму.
Міф 5. Ви повинні вміти виконати будь-яку позу. Один з найпоширеніших міфів, пов'язаних з йогою. Його автори вважають, що всі тіла здатні до виконання будь-яких асан йоги. Безумовно, постійна практика дозволить вам виконати більшість асан, але немає ніякої необхідності в тому, щоб після 70 років ви легко ставали на голову або напружували хвору спину для виконання якихось особливо складних поз. Ви можете робити ті асани, які найбільш підходять саме для вас.
Бережіть себе та своє здоров'я!
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