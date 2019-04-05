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Вчені назвали продукти, які покращують пам'ять

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Які продукти покращують пам'ять - фото 1
Які продукти покращують пам'ять / ua.112

Оливкова олія, курячі яйця та волоські горіхи покращують пам'ять. У цих продуктах містяться вітаміни групи В, залізо і цинк.

Оливкова олія перешкоджає утворенню бляшок на судинах. Вона підтримує пам'ять. У продукті містяться важливі антиоксиданти. Ці речовини уповільнюють процеси старіння мозку. Оливкова олія як заправка для салатів дасть найбільший ефект.

І ще: Популярна помилка: ці продукти не можна їсти перед тренуванням

Що потрібно їсти для покарщення пам'яті - фото 319094
Що потрібно їсти для покарщення пам'яті

Курячі яйця містять холін. Він важливий для нервових закінчень в організмі людини. Також в яйцях багато вітамінів групи В і D.

Волоські горіхи – ще один корисний продукт для поліпшення пам'яті. У ньому є білок, вітаміни К, Р, В, а також корисні жири (амінокислоти, феноли і омега-3). Волоські горіхи стимулюють кровообіг, захищають артерії і серце. Медики рекомендують вживати до 30 грамів цього продукту в день.

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Джерело: bebrainfit
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