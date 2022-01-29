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Вчені змогли вловити ДНК у повітрі
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Відразу два наукові колективи опублікували дослідження, що підтверджують, що у повітрі можна виявити ДНК. А допоміг їм у цьому... зоопарк.
Фахівці взяли проби повітря з місцевих зоопарків і зібрали достатню кількість ДНК для ідентифікації тварин, що живуть поблизу. Це може бути цінним інструментом для відстеження біорізноманіття, пише usnews.
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Зразки збирали у різних місцях зоопарків, у тому числі в обгороджених вольєрах, таких як тропічний будинок та криті стайні, а також у вольєрах просто неба. Збір здійснювався за допомогою вентилятора з кріпленням до нього фільтром, а також вакуумної помпи.
Група науковців виявила генетичний матеріал 25 ссавців та птахів. Їхні колеги ідентифікували 49 видів хребетних, включаючи ссавців, птахів, рептилій, амфібій та риб. Примітно, що серед виявлених видів були не тільки ті, що жили в зоопарку, але й дикі тварини, наприклад білки, їжаки та щури.
За словами вчених, відстежувати ДНК, що переноситься по повітрю, дуже складно, але реально!
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