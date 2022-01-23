Американський футболіст голими руками впіймав змію: епічне відео

Півзахисник американського Інтер Маямі Брік Ши відчайдушно упіймав змію без будь-яких допоміжних засобів. Стався інцидент під час тренування команди.

У ролику, який опублікувала пресслужба команди у Twitter, видно, як 31-річний хавбек тримає змію за хвіст та намагається схопити її за голову. Спроби Бріка виявилися невдалими – рептилії вдавалося завдяки своїй реакції ухилятися від руки футболіста.

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Після цього спортсмен вирішив просто викинути змію в смітник, що він і зробив.

"Я зазвичай не дуже багато розповідаю про справи клубу, але можу підтвердити, що Брік упіймав більше змій за 90 хвилин, ніж будь-хто інший в MLS", — написав у коментарі до ролика аналітик Інтер Маямі Сем Грегорі.

No way Brek Shea just caught David Ochoa pic.twitter.com/QxXF6nLID6 — JD (@ssfcJD) January 20, 2022

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