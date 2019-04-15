Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс

Чоловіки НЕ ХОЧУТЬ жити з жінкою тільки через хороший секс. Виявляється, у них є і більш важливі потреби, крім фізичної задоволеності. І ось які.

Прийняття. Чоловік хоче, щоб його сприймали таким, яким він є зараз. Не таким, яким він може стати через 5-10 років. Ми всі хочемо прийняття, але для чоловіка – це основа тривалих відносин.

І ще: Чого не варто соромитися в сексі

Кажуть, коли чоловік бачить жінку і закохується в неї, він мріє, щоб вона завжди залишалася такою. А коли жінка закохується в чоловіка, вонат хоче змінити його. Але варто вже зрозуміти: чоловіки НЕ змінюються.

Те, що його цінують. Коли ви цінуєте те, що чоловік робить, він буде робити більше. Чоловік закохується, коли він щось віддає. І він шукає способи дати ще більше.

Те, що ним захоплюються. Своїм чоловіком захоплюватися треба. Не обов'язково цілком і повністю, але якимось його умінням, якістю. Можливо, це почуття гумору, його працьовитість, або те, як він ставиться до своїх друзів і рідних. Ключ у тому, щоб знайти те, що в ньому захоплює, і сказати йому про це. Для чоловіка це нарівні з повагою. Він знає, що жінка закохується в того, кого поважає. Якщо ви з тим, кого не поважаєте, краще відпустіть його.

Коли чоловік закохується в жінку, він мріє, щоб вона завжди залишалася такою

Читайте також: Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?