На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
- 36
Чоловіки НЕ ХОЧУТЬ жити з жінкою тільки через хороший секс. Виявляється, у них є і більш важливі потреби, крім фізичної задоволеності. І ось які.
Прийняття. Чоловік хоче, щоб його сприймали таким, яким він є зараз. Не таким, яким він може стати через 5-10 років. Ми всі хочемо прийняття, але для чоловіка – це основа тривалих відносин.
І ще: Чого не варто соромитися в сексі
Кажуть, коли чоловік бачить жінку і закохується в неї, він мріє, щоб вона завжди залишалася такою. А коли жінка закохується в чоловіка, вонат хоче змінити його. Але варто вже зрозуміти: чоловіки НЕ змінюються.
Те, що його цінують. Коли ви цінуєте те, що чоловік робить, він буде робити більше. Чоловік закохується, коли він щось віддає. І він шукає способи дати ще більше.
Те, що ним захоплюються. Своїм чоловіком захоплюватися треба. Не обов'язково цілком і повністю, але якимось його умінням, якістю. Можливо, це почуття гумору, його працьовитість, або те, як він ставиться до своїх друзів і рідних. Ключ у тому, щоб знайти те, що в ньому захоплює, і сказати йому про це. Для чоловіка це нарівні з повагою. Він знає, що жінка закохується в того, кого поважає. Якщо ви з тим, кого не поважаєте, краще відпустіть його.
Читайте також: Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:21Коли можна спостерігати перший весняний зорепад: точна дата
-
19:12Гра престолів 8 сезон: алгоритм передбачив смерть героїв
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
18:42Чи випадає екран у Amazfit Bip: популярний блогер взявся це перевірити
-
18:30Порошенко процитував монолог Зеленського із серіалу Слуга народу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:20Ці продукти знижують апетит і пригнічують голод
-
18:14У Шанхаї дебютував футуристичний концепт Chery
-
18:00Гороскоп на 16 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Гаряча дружина зірки Барселони відпочила у Каліфорнії: гарячі фото
-
17:43Як перебування у космосі впливає на людину: експеримент NASA, проведений на близнюках
-
17:25Тіна Кароль приміряла яскраву сукню з глибоким декольте
-
17:20alyona alyona та Alina Pash – Падло: дивіться новий ефектний кліп
-
17:13Дядько Меган Маркл поділився дитячими світлинами майбутньої герцогині
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:57У київському метро помітили білих блукачів з Гри престолів
-
16:46Привітання з Вербною неділею 2019: красиві вірші, смс, проза
-
16:31Samsung може випустити Galaxy Note 10 Pro
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:58Мадонна повертається: промо нового альбому співачки
-
15:39Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+)
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
15:11Перша у королівській родині: Меган Маркл здивувала заявою про незвичайні пологи
-
14:5653-річна Елізабет Херлі показала ідеальну фігуру в купальнику
-
14:44Штучний інтелект обіграв чемпіонів світу з гри Dota 2
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
12:14Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
-
08:56Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
-
07:15Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове
- 14 квітня
-
21:22Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:23ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати
-
17:25Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
-
16:05Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати
-
14:23Порошенко прийшов на дебати на Олімпійський: онлайн трансляція
-
12:22Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо
-
10:22Популярна музика: плейлист хітових пісень, які варто почути
-
08:21Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
- 13 квітня
-
21:22Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом
-
18:50Гороскоп на 14 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
08:53Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця
-
07:45Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту
- 12 квітня
-
22:56Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
15:56ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram