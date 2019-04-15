Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс

  • 36
Своїм чоловіком захоплюватися треба, але не обов'язково цілком і повністю - фото 1
Своїм чоловіком захоплюватися треба, але не обов'язково цілком і повністю / Good Housekeeping

Чоловіки НЕ ХОЧУТЬ жити з жінкою тільки через хороший секс. Виявляється, у них є і більш важливі потреби, крім фізичної задоволеності. І ось які.

Прийняття. Чоловік хоче, щоб його сприймали таким, яким він є зараз. Не таким, яким він може стати через 5-10 років. Ми всі хочемо прийняття, але для чоловіка – це основа тривалих відносин.

І ще: Чого не варто соромитися в сексі

Кажуть, коли чоловік бачить жінку і закохується в неї, він мріє, щоб вона завжди залишалася такою. А коли жінка закохується в чоловіка, вонат хоче змінити його. Але варто вже зрозуміти: чоловіки НЕ змінюються.

Те, що його цінують. Коли ви цінуєте те, що чоловік робить, він буде робити більше. Чоловік закохується, коли він щось віддає. І він шукає способи дати ще більше.

Те, що ним захоплюються. Своїм чоловіком захоплюватися треба. Не обов'язково цілком і повністю, але якимось його умінням, якістю. Можливо, це почуття гумору, його працьовитість, або те, як він ставиться до своїх друзів і рідних. Ключ у тому, щоб знайти те, що в ньому захоплює, і сказати йому про це. Для чоловіка це нарівні з повагою. Він знає, що жінка закохується в того, кого поважає. Якщо ви з тим, кого не поважаєте, краще відпустіть його.

Коли чоловік закохується в жінку, він мріє, щоб вона завжди залишалася такою - фото 321465
Коли чоловік закохується в жінку, він мріє, щоб вона завжди залишалася такою

Читайте також: Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?

Джерело: bolde
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
  • Вчора, 17:25
  • 493
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 08:00
  • 42
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1395756
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки