Вчені зафіксували "рух" гір: це відбувається раз на дві секунди

Міжнародна група дослідників змогла виміряти резонансні коливання гори Маттерхорн в Альпах і зробити його рух видимим за допомогою комп'ютерного моделювання.

Як з'ясували фахівці, приблизно раз на дві секунди Маттерхорн гойдається вперед і назад. Ця невелика вібрація із зазвичай непомітною амплітудою стимулюється сейсмічною активністю Землі, а також людською діяльністю, пише phys.

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Кожен об'єкт при збудженні вібрує на певних частотах, як камертон чи струни гітари. Ці частоти залежать насамперед від геометрії об'єкта та властивостей його матеріалу.

"Ми хотіли знати, чи можна виявити такі резонансні коливання на великій горі, як Маттерхорн", – пояснив Семюел Вебер з Технічного університету Мюнхена.

Для дослідження вчені встановили кілька сейсмометрів на Маттерхорні, серед них – один прямо на вершині на висоті 4470 метрів над рівнем моря. Ще одна вимірювальна станція біля підніжжя гори була орієнтиром. Дані автоматично передаються до сейсмологічної служби Швейцарії.

Вчені зафіксували "рух" гір: це відбувається раз на дві секунди

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