Вчені визначили вид спорту, який уповільнює старіння

Всі ми знаємо, що наш організм не вічний. Звичайно цей момент не настає у всіх в одному віці. У когось в 45 років, а хтось помічає ознаки старіння в 50 або навіть пізніше.

Чи можливо уповільнити процес старіння? Ми вважаємо, що цілком реально. Якщо генетику ми не можемо змінити, то, наприклад, харчування, спосіб життя цілком зможемо скоригувати для цієї мети.

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Ні для кого не секрет, що активний спосіб життя одна зі складових довгого і здорового життя. І у кожного свої методи: хтось просто використовує прогулянки, хтось постійно бігає, хтось займається плаванням і т.д.

Вчені з Бірмінгемського університету і Королівського коледжу провели дослідження і з'ясували, який вид спорту найбільше впливає на старіння, а саме уповільнює його. І це ВЕЛОСПОРТ. В дослідженні брали участь 125 людей, які не курили і практично не вживали алкоголь. Всі вони любителі велоспорту.

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