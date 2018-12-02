Вчені вирахували, скільки світла у Всесвіті

У Всесвіті приблизно 4 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 фотонів світла.

Астрономи розрахували кількість фотонів, які випромінюють зірки з часів виникнення Всесвіту в результаті Великого вибуху 13,7 млрд років тому – тобто, фактично, кількість зоряного світла в космосі.

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"За допомогою вимірювання ми можемо досягти першого мільярда років існування Всесвіту, і це дуже цікавий час Всесвіту, настільки віддалений від нас, що це не вхопить жоден потужний телескоп. Об'єкти там настільки далекі та слабкі, що ми їх не можемо бачити, але спостерігаємо світло з цих об'єктів", – пояснюють вчені.

За їх словами, від моменту Великого вибуху сформувалися близько трильйона галактик, що містять сотні трильйонів зірок. Підрахунок обсягу світла від цих космічних тіл – ефективний інструмент для розуміння будови раннього Всесвіту. В результаті дослідження вчені отримали число, рівне 4 × 10 в 84 ступені, або 4 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

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