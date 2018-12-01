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Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
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Грудень 2018 принесе нові магнітні бурі, які очікуються і в Україні. До вашої уваги всі дати у грудні, коли метеозалежні люди відчують вплив магнітного поля Землі.
Найактивніші магнітні бурі відбудуться у перших числах грудня 2018 року. Саме на початку нового місяця на українців чекає серія геомагнітних збурень. Натомість решта грудня пройде спокійно.
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Науковці прогнозують, що пік магнітних бур припаде на 2 грудня: саме у неділю прогнозується магнітна буря першого рівня інтенсивності (G1). Це буде означати, що вона матиме вплив на космічні апарати, полярні сяйва, а також початок міграції серед тварин. Якщо говорити про метеочутливих людей, то у них можливі порушення сну, стрибки тиску, а також погане самопочуття. А от сонце буде максимально активним 1 грудня (субота).
7 і 8 грудня сонячна активність може поновитися, що передбачає певні геомагнітні коливання, які будуть відчутними.
|Повний календар магнітних бур на грудень 2018
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Нагадаємо, що під час магнітних бур надзвичайно важливо дбати про власне здоров'я, а також захистити організм від сонячного впливу. Це дозволить знизити ризики виникнення серйозних неприємностей або загострення хронічних хвороб.
Поради, як пережити магнітні бурі:
- Віддайте перевагу незначним фізичним навантаженням, щоб уберегти власні сили. Якщо ж ви не впевнені в тому, що у вас вистачить сил на певну роботу – не беріться за її виконання, щоб на нашкодити здоров'ю.
- Не менш важливим є раціон харчування. У період загострення виключіть з нього усю жирну та смажену їжу, адже для її засвоєння організм витрачає значну кількість енергії. Також варто уникати вживання алкогольних напоїв.
- Якщо вам потрібно вийти з дому – прислухайтесь до самопочуття. Головний біль – не найкращий супутник, якщо на вас очікує перебування за межами оселі. Якщо ви почуваєтесь кепсько – спробуйте провести день вдома.
- Тим, хто страждає від хронічних захворювань, рекомендується запастись ліками. Перед цим краще проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.
- Не забувайте про відпочинок, особливо тоді, коли на вас очікує шалена кількість справ. У свій вільний час займіться улюбленими заняттями або присвятіть його рідним і близьким. Бережіть себе!
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