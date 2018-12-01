Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні

Розклад, коли будуть магнітні бурі у грудні

Грудень 2018 принесе нові магнітні бурі, які очікуються і в Україні. До вашої уваги всі дати у грудні, коли метеозалежні люди відчують вплив магнітного поля Землі.

Найактивніші магнітні бурі відбудуться у перших числах грудня 2018 року. Саме на початку нового місяця на українців чекає серія геомагнітних збурень. Натомість решта грудня пройде спокійно.

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Науковці прогнозують, що пік магнітних бур припаде на 2 грудня: саме у неділю прогнозується магнітна буря першого рівня інтенсивності (G1). Це буде означати, що вона матиме вплив на космічні апарати, полярні сяйва, а також початок міграції серед тварин. Якщо говорити про метеочутливих людей, то у них можливі порушення сну, стрибки тиску, а також погане самопочуття. А от сонце буде максимально активним 1 грудня (субота).

7 і 8 грудня сонячна активність може поновитися, що передбачає певні геомагнітні коливання, які будуть відчутними.

Повний календар магнітних бур на грудень 2018 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Нагадаємо, що під час магнітних бур надзвичайно важливо дбати про власне здоров'я, а також захистити організм від сонячного впливу. Це дозволить знизити ризики виникнення серйозних неприємностей або загострення хронічних хвороб.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Віддайте перевагу незначним фізичним навантаженням, щоб уберегти власні сили. Якщо ж ви не впевнені в тому, що у вас вистачить сил на певну роботу – не беріться за її виконання, щоб на нашкодити здоров'ю.

Не менш важливим є раціон харчування. У період загострення виключіть з нього усю жирну та смажену їжу, адже для її засвоєння організм витрачає значну кількість енергії. Також варто уникати вживання алкогольних напоїв.

Якщо вам потрібно вийти з дому – прислухайтесь до самопочуття. Головний біль – не найкращий супутник, якщо на вас очікує перебування за межами оселі. Якщо ви почуваєтесь кепсько – спробуйте провести день вдома.

Тим, хто страждає від хронічних захворювань, рекомендується запастись ліками. Перед цим краще проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Не забувайте про відпочинок, особливо тоді, коли на вас очікує шалена кількість справ. У свій вільний час займіться улюбленими заняттями або присвятіть його рідним і близьким. Бережіть себе!

Магнітні бурі в грудні 2018

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