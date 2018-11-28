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Поруч з Чумацьким шляхом знайшли гігантський об'єкт

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Чумацький шлях - фото 1
Чумацький шлях / vladtime

Група астрономів виявила поблизу Чумацького шляху карликову галактику, яка є його супутником.

Розміри нової карликової галактики набагато перевищують розміри подібних їй структур. Вчені дали їй назву Насос 2 (Ant 2).

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Існування карликової галактики підтвердили спостереження через спектрограф 2dF + AAOmega. Розташована вона на відстані 424 тисячі світових років від Землі, а вік її складає 11,2 мільярда років.

Поруч з Чумацьким шляхом знайшли гігантський об'єкт - фото 291960

За розмірами вона сумісна з Великою Магеллановою Хмарою, при цьому її світність структури в чотири рази менше.

Також вчені з'ясували, що ця галактика в сто разів більше розсіяна, ніж ультрадифузні галактики, які також відрізняються низькою світністю і невеликою кількістю зірок.

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Джерело: phys
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