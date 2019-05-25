Вчені відкрили нову корисну властивість броколі

Виявилося, що броколі допомагає у реабілітації при інсульті. Чим ще корисний цей популярний овоч, читайте нижче.

В ході експериментів лікарі переконалися, що сульфорафан (з'єднання з броколі) зменшував тяжкість інсульту у мишей. Сульфорафан активує в головному мозку захисний фермент, вважають фахівці.

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Фермент, про який йде мова, запобігає інтенсивності окисного стресу, через який відбувається пошкодження клітин вільними радикалами. З цим процесом пов'язані найнебезпечніші порушення в організмі, включаючи появу раку і хвороби Альцгеймера.

Раніше вченими було виявлено, що в броколі міститься речовина NMN, здатна запобігати погіршенню роботи печінки, зору, метаболізму, а також зниження щільності кісткової тканини, тобто, тих чинників, які є визначальними у процесі старіння організму.

Капуста броколі

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