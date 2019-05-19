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Чому варто пити каву лише після 10 ранку

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Сама по собі кава не є поганим напоєм - фото 1
Сама по собі кава не є поганим напоєм / editor

Кава бадьорить, вона смачна, ароматна, заряджає на цілий день. Але чи так це насправді? Чому вважається, що каву зранку пити не можна?

Всі ми чули про такий гормон, як кортизол. По-іншому, його називають гормон стресу. Річ у тому, що він в надлишку виділяється, коли нам страшно, або ми відчуваємо сильний стрес. А ще цей гормон відповідає за нашу бадьорість.

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Пік рівня кортизолу в нашому організмі саме зранку. Приблизно о 8-9 годині. Звичайно, організм кожної людини індивідуальний, але все ж. Так от, ранок, у вас пік бадьорості, а ви даєте своєму організму ще й кофеїн. Що в підсумку? У виробленні гормону нема потреби. Організм все розуміє і перестає це робити. Так проходить день, два, місяць, рік і потім ви вирішуєте не пити каву зранку. А ви вже не можете не пити каву, адже організм відвик виробляти кортизол.

Сама по собі кава не є поганим напоєм, але якщо її споживання стає ритуалом, регулярною процедурою, то все це перетворюється на залежність і шкідливу звичку, що завдає лиха вашому організму.

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Джерело: ndtv
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