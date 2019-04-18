Вчені спростували головні міфи про сон

Люди часто говорять, що можуть спати протягом п'яти і менше годин і нормально висипатися, що хропіння нешкідливе і що алкоголь допомагає їм заснути. Це – три найпоширеніших міфи про сон.

Найпоширенішою помилкою виявилася здатність мало спати і добре себе почувати. Цей міф несе найбільш серйозний ризик для здоров'я внаслідок довгострокового дефіциту сну.

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Страждає серце, мозок і метаболізм. До речі, якщо ви спите вночі 5 і менше годин, денний сон вам не сильно допоможе: все одно шкода здоров'ю залишається значною.

Ще один поширений міф пов'язаний з нешкідливістю хропіння. Втім, вчені визнають, що теоретично хропіння може бути нешкідливим, але воно також може бути ознакою апное уві сні – серйозного порушення, при якому дихання зупиняється протягом ночі. Автори рекомендують таким пацієнтам звернутися за порадою до лікаря.

Як алкоголь впливає на сон

І, нарешті, третій міф стосується алкоголю. Незважаючи на те, що дехто переконаний у зворотному, вживання алкогольних напоїв перед сном дійсно шкідливе. Спиртне знижує здатність організму входити в фазу глибокого сну, яка необхідна мозку для правильного функціонування.

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