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Вчені спростували головні міфи про сон

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Поширений міф пов'язаний з нешкідливістю хропіння - фото 1
Поширений міф пов'язаний з нешкідливістю хропіння / TheQuestion

Люди часто говорять, що можуть спати протягом п'яти і менше годин і нормально висипатися, що хропіння нешкідливе і що алкоголь допомагає їм заснути. Це – три найпоширеніших міфи про сон.

Найпоширенішою помилкою виявилася здатність мало спати і добре себе почувати. Цей міф несе найбільш серйозний ризик для здоров'я внаслідок довгострокового дефіциту сну.

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Страждає серце, мозок і метаболізм. До речі, якщо ви спите вночі 5 і менше годин, денний сон вам не сильно допоможе: все одно шкода здоров'ю залишається значною.

Ще один поширений міф пов'язаний з нешкідливістю хропіння. Втім, вчені визнають, що теоретично хропіння може бути нешкідливим, але воно також може бути ознакою апное уві сні – серйозного порушення, при якому дихання зупиняється протягом ночі. Автори рекомендують таким пацієнтам звернутися за порадою до лікаря.

Як алкоголь впливає на сон - фото 322353
Як алкоголь впливає на сон

І, нарешті, третій міф стосується алкоголю. Незважаючи на те, що дехто переконаний у зворотному, вживання алкогольних напоїв перед сном дійсно шкідливе. Спиртне знижує здатність організму входити в фазу глибокого сну, яка необхідна мозку для правильного функціонування.

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