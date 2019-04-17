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Дерматологи назвали продукти, які негативно впливають на вашу шкіру
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Фахівці вкотре наголошують на тому, що ваша зовнішність може постраждати через те, чим ви харчуєтесь. Зокрема, дерматологи порадили виключити зі свого раціону певні продукти, які можуть негативно впливати на стан вашої шкіри.
Отже, які продукти можуть спровокувати різноманітні висипи та інші проблеми, пов'язані зі шкірою?
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Кава. Цей напій відомий високим вмістом антиоксидантів, але, своєю сечогінною дією, кава сприяє активному виведенню рідини з організму, що погано позначається на шкірі – вона тьмяніє, стає пересушеною, а також більш схильна до появи зморщок. Щоб зберегти свіжість шкіри надовго, вживання кави слід скоротити до однієї чашки на день. Якщо ви хочете збадьоритися – віддайте перевагу зеленому чаю.
Солодощі. Чим більше цукру вживається, тим вищий ризик раннього старіння шкіри. Цукор, який міститься в цукерках і тортики, перешкоджає нормальному виробленню колагену – білка, від концентрації якого залежить пружність та гладкість шкіри. Поїдання солодкого прискорює появу зморщок.
Гострі страви. Гостра їжа веде до розширення судин. У результаті може виникнути почервоніння, а також купероз. При цих порушеннях від гострої їжі слід відмовитися.
Соління. Надлишок натрію робить шкіру червоною та запаленою. Сіль прискорює старіння клітин, а також є однією з головних причин набряків під очима.
Ковбасні вироби. Всілякі ковбасні вироби, що містять перероблене м'ясо, змішане з барвниками, загущувачами, консервантами та стабілізаторами, сприяють передчасному старінню. Ковбаси містять сульфіти й інші консерванти, що провокують шкірні запалення. Крім того, у них міститься надмірно висока кількість солі.
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