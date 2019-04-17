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Науковці розповіли, як красиві люди ставляться до сексу

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Красиві люди спокійно ставляться до сексу до шлюбу - фото 1
Красиві люди спокійно ставляться до сексу до шлюбу

Як з'ясувалося, красиві люди поводяться толерантніше, коли мова йде про стосунки й інтимні звички інших. Статистика свідчить, що у красивих людей більше шансів на секс, і саме це є причиною того, що вони не засуджують інтимне життя інших.

До такого висновку прийшов дослідник з Університету штату Айова (США) Роберт Урбатч.

І ще: Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?

Коли спокусливі, але неоднозначні з моральної точки зору сценарії стають доступними, люди часто нехтують попередніми моральними принципами, – зауважив учений.

В дослідження Урбатч спирався на дані опитування серед громадян США 1972 та 2016 років. Особливість цих опитувань полягала в тому, що інтерв'юери оцінювали зовнішню привабливість респондентів.

Красиві люди не засуджують інтимне життя інших - фото 322080
Красиві люди не засуджують інтимне життя інших

Як з'ясувалося, красиві люди схильні підтримувати секс до шлюбу, секс і стосунки між людьми однієї статі, а також право на аборт. В інших питаннях – таких, як легалізація марихуани або громадянська непокора – відповіді опитаних не виділялися на фоні їх менш симпатичних земляків.

Ці результати підтверджують гіпотезу про те, що чим більш ймовірна для людини будь-яка поведінка – а зовнішні дані, зазвичай, допомагають знайти партнера – тим менше моральна стигма навколо цієї поведінки, – підкреслює дослідник

Цікаво, що ставлення до зрад між привабливими учасниками опитування та людьми з типовою зовнішністю мало невеликий розрив.

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Джерело: wiley
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