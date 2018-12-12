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Вчені склали карту звуків з незайманих куточків природи

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Це варто почути - фото 1
Це варто почути / YouTube

Як звучить світ без людей: приголомшливе відео.

Вчені і музиканти з проекту Cities and Memory створили інтерактивну "мапу звуків", яка дозволяє почути, як світ звучав би без людей.

І ще: Величезне місто Азії стрімко йде під землю

Вчені склали карту звуків з незайманих куточків природи - фото 294818
Вчені склали карту звуків з незайманих куточків природи

Cities and Memory займається створенням інтерактивних звукових мап c 2014 року: раніше проект представив сервіси із записами звуків протестів, релігійних святинь та саундтреками до фотографій, зроблених в різних частинах світу.

Тим часом вчений з Оксфорда, доктор Джеймі Фарнс розповів про нову теорію будови Всесвіту, яка об'єднує темну матерію і темну енергію.

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Джерело: theverge
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