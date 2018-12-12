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Величезне місто Азії стрімко йде під землю

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Головна причина такого стрімкого просідання – виснаження підземних вод - фото 1
Головна причина такого стрімкого просідання – виснаження підземних вод / 34travel

Одне з найбільших міст Азії, Тегеран, може істотно постраждати від просідання ґрунту.

Фахівці Німецького геологічного дослідницького центру в Потсдамі проаналізували ступінь осідання грунту в Тегерані на основі супутникових знімків, зроблених в період з 2003 по 2017 рік.

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Деякі райони міста з 15-мільйонним населенням просідають більш ніж на 25 сантиметрів на рік. У більш стабільних районах, наприклад поблизу міжнародного аеропорту Тегерана, просідання грунту становить 5 сантиметрів на рік. За словами експертів, це один з найвищих наразі темпів осідання в світі.

Головна причина такого стрімкого просідання – виснаження підземних вод. В останні десятиліття швидке зростання населення в поєднанні з розвитком міст і промисловості збільшив потребу у водопостачанні. Середній рівень підземних вод в Тегерані знизився приблизно на 12 метрів з 1984 по 2011 рік. У 2012-му в водоносних горизонтах регіону було використано понад 32 тисяч свердловин, тоді як в 1968 році їх було менше 4 тисяч.

Величезне місто Азії стрімко йде під землю - фото 294786
Величезне місто Азії стрімко йде під землю

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Джерело: sciencealert
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