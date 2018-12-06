Учений висунув нову теорію будови Всесвіту

Вчений з Оксфорда, доктор Джеймі Фарнс розповів про нову теорію будови Всесвіту, яка об'єднує темну матерію і темну енергію.

Експерт вказав, що темна матерія і темна енергія є якоюсь рідиною. Вона володіє негативною енергією і відштовхує від себе іншу матерію.

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Існування темної матерії і темної енергії не доведено. Від цієї теорії відмовлялися, оскільки темна матерія і енергія втратили б свої властивості під час розширення Всесвіту. Але при тому, більшість галактик крутяться так швидко, що повинні були б розлетітися на частини. Але цього не відбувається.

Нова теорія будови Всесвіту

Також окремі вчені припустили, що їх утримує "в купі" невидиме гало темної матерії. А з теорією Фарнса така матерія не втрачала б свої властивості під час розширення Всесвіту.

Зараз теорію Фарнса досліджують і перевіряють за допомогою найпотужніших радіотелескопів обсерваторії SKA.

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