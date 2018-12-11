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Як роботи Boston dynamics допомагають Санта-Клаусу: відео

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Як роботи Boston dynamics допомагають Санта-Клаусу - фото 1
Як роботи Boston dynamics допомагають Санта-Клаусу / Boston Herald

У мережі показали, як роботи-собаки компанії Boston dynamics працюють на різдвяні свята. Майбутнє поряд!

На платформі Reddit користувач з ніком MyNameGifOreilly поділився ефектною гіфкою, яка за короткий час опинилась у трендах мережі. Всього за 6 годин допис зібрав понад 28 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити, як роботи від Boston dynamics тягнуть сани Санта-Клауса замість знаменитих помічників-оленів. Така картинка показала не лише, що почуття гумору компанії не зникає, а й дещо злякала користувачів, які порівняли побачене з анімаційним серіалом Футурама.

Boston dynamics doing their thing from r/Damnthatsinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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