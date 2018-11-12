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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Коти, які заважають читати: епічні фото пухнастиків

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Котики, які заважають читати - фото 1
Котики, які заважають читати

Кожен власник кота знає, що домашній улюбленець обожнює нагадувати про себе саме тоді, коли господар чимось зайнятись. Ця серія покаже пухнастиків, які не у захваті від читання книжок або ж самі намагаються прочитати їх.

Коти доволі егоїстичні створіння, які обожнюють нагадувати про своє існування у найменш вдалі моменти. Приміром, ці улюбленці не дають своїм власникам спокійно почитати книжку, газету чи будь-що, де є букви. Або ж вони самі намагаються зрозуміти, про що ж йдеться у тих людських паперах. А ваші пухнастики теж так роблять?

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Котики, які заважають читати / zefirka
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Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288078
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288077
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288076
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288075
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288074
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288073
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288072
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288071
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288070
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288069
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288068
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288067
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288066
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288065
Котики, які заважають читати / zefirka
Котики, які заважають читати - фото 288063
Котики, які заважають читати / zefirka

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Джерело: zefirka
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