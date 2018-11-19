Найкращий день життя: рудий кіт розвеселив мережу

Користувачі не можуть втримати усмішку від рудого кота, у якого видався дуже вдалий день. Гарного настрою!

На платформі Reddit користувач з ніком peachesnapricats поділився захопливим відео з рудим пухнастиком, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин його побачили більш як 42 тис. осіб, а ще понад 700 залишили коментарі. А все тому, що, як відзначив автор, у тваринки найкращий день життя, адже коли ще тобі просто так насиплють котячої м'яти.

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