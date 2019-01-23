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Вчені розповіли, як зберегти ясний розум

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Найкращі результати показали люди, які рухалися більше - фото 1
Найкращі результати показали люди, які рухалися більше / CNN.com

Фахівці з'ясували, що фізична активність покращує роботу мозку і пам'ять у літніх людей.

Причому мова йде не тільки про заняття спортом, а й про звичайні фізичні навантаження, в тому числі про роботу по дому або прогулянку.

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Вчені оцінили фізичну активність 454 літніх людей, що дали згоду на дослідження мозку після смерті. У 191 учасника дослідження була діагностована деменція. Спостереження за способом життя добровольців тривали 20 років, а в останні роки учасників дослідження забезпечили браслетами з акселерометром. Всі учасники щорічно виконували тести на перевірку пам'яті і мислення. Середній вік добровольців на момент смерті становив 91 рік.

У тестах на пам'ять і мислення найкращі результати показали люди, які рухалися більше в порівнянні з однолітками. Фізична активність допомагала зберегти когнітивні здібності навіть у тому випадку, коли в мозку вже були присутні ознаки деменції. Фізичні навантаження дозволяли знизити ймовірність розвитку цієї хвороби.

Вчені розповіли, як зберегти ясний розум - фото 303187
Вчені розповіли, як зберегти ясний розум

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Джерело: eurekalert
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